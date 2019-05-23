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Polisiye haberler

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Hamitköy Camisinde yangın... Mustafa Onbaşı yoğun bakımda...

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Polisiye haberler
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 Hamitköy Camisinde yangın

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, açık unutulan elektrikli çaydanlığın aşırı ısınması ve etrafındaki eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Yangın sonucu, kitaplık ve içerisindeki kitaplar, bir dolap, bir buzdolabı, bir set koltuk, mikro dalga fırın, semaver ve asma tavan yanarak zarar gördü.
 

Mustafa Onbaşı yoğun bakımda

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (T.A.K.): Gazimağusa’da meydana gelen kazada yaralanan Mustafa Onbaşı(85), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Onbaşı, motosikletle hareket halinde iken bir araçla kaza yapmıştı.

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