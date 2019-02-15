Polisiye Haberler

Doğanköy’de yangın... Lefkoşa'da gümrüksüz mal...

MASA ÜSTÜNDE YANIK UNUTULAN MUMLAR YANGINA SEBEP OLDU

Doğanköy’de dün sabah Alihan Cihan’a ait evde salon masasının üzerinde yanar vaziyette unutulan mumların masa örtüsünü tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.



Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu salonda bir ahşap masa, dört ahşap sandalye ve klima tamamen yandı.

ARABADAVE EVDE GÜMRÜKSÜZ 15 PARFÜM VE 39 KOL SAATİ BULUNDU, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin dün gece bir arabada ve iki evde yaptığı aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma çerçevesinde iki kişiyi tutukladı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Ortaköy’de dün akşam 20.00 sıralarında B.T.’nin (E-29) kullandığı araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 parfüm ve 9 kol saati ve söz konusu şahsın Girne’deki evinde yapılan aramda 30 kol saati bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.’nin (E-27) evinde yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 10 parfüm bulundu. Polis açıklamasında, bahse konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.