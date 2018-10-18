Polisiye Haberler

Gaziamağusa'da Trafik ve Asayiş operasyonu... Kanunsuz uyuşturucu madde... Taşkınköy’de kavga... Çayırova’da su hırsızlığı... Girne'de kasti hasar ve darp...

GAZİAMAĞUSA POLİS MÜDÜRLÜĞÜ “TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU” DÜZENLEDİ

Gaziamağusa Polis Müdürlüğü dün sorumluluk sahası içerisinde “Trafik ve Asayiş” operasyonu” düzenledi.

Polisten yapılan açıklamaya göre,15:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler kontrol edildi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 11 kişi tespit edilerek haklarında ileri işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 350 araç kontrol ediirken, suç işlediği tespit edilen 84 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

Dün 10:45 - 11:30 saatleri arasında, Alsancak’ta Y.D. ’nin (E-25) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık iki gram ağırlığından hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, iki gram tütün ile karışık içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kırıcı bulunarak emare olarak alındı. Y.D tutuklandı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU, KAVGA VE RAHATSIZLIK

Dün saat 21:30 sıralarında, Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde, E.D.(E-28) ve B.D.(E-31) aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, E.D. kullanımındaki araçta muhafaza ettiği, içerisinde fişenk bulunan av tüfeğini korkutmak maksadıyla B.D.’ye doğrulttu. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

SU HIRSIZLIĞI

18.09.2018 - 17.10. 2018 tarihleri arasında, Çayırova’da M.E. ’nin (E-22), ikametgahına bağlı su sayacını izinsiz olarak söktükten sonra şebeke hattından kaçak su almak suretiyle 64 TL değerinde su hırsızlığı yaptığı tespit edildi. M.E hakkında yasal işlem başlatıldı.

KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

15 Ekim saat 23:45 sıralarında, Girne'de Şht Adnan Damar Sokak üzerinde, K.K.U.(E-28) ile Galip Ertan arasında çıkan tartışma neticesinde K.K.U. M.B.(E-36) ile birlikte, Galip Ertan'a ait araca tasarruflarında bulunan tahta kalaslar ile vurup aracı hasara uğrattıktan sonra adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve ellerindeki kalaslar ile gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiler. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.