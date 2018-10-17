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Polisiye Haberler

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Erdemli’de soygun... Ani ve gayri tabi ölüm... Ziyamet'te su hırsızlığı...

Polisiye Haberler
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ERDEMLİ’DE SOYGUN: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, Erdemli’de Nermin Hasdağ’ın gece yatağında yatırken zorla üzerindeki ziynet eşyaları ile 7 bin 400 TL nakit parasının çalınması olayıyla ilgili, 3 kişiyi tutukladı.

Polis Bülteni’ne göre, pazar gecesi saat 01:00 sıralarında, Erdemli'de, Nermin Hasdağ’ın evine giren erkek bir şahıs, yatak odasında yatmakta olan Nermin Hasdağ’ın ağzını eli ile kapattıktan sonra üzerinde bulunan 2 adet yüzük, 1 adet kolye ve küpelerini aldı. Hasdağ’ı ölümle tehdit eden şahıs 7 bin 400 TL nakit parayı alıp olay yerinden kaçtı.

Polis, yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.E.B.(E-24), M.Ç.(E-22) ve M.D.’yi (E-26) tutukladı.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Girne’de sakin Ahmed Abdelkarım Ahmed Elsayed (E-43) dün akşam ikametgahının oturma odasında otururken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

SU HIRSIZLIĞI 

Ziyamet’te, Mart 2016 - 16 Ekim 2018 tarihleri arasında, H.K.’nin (E-50), ana su şebekesinden kaçak su kullanarak, toplam 8 bin 206 TL değerinde su hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Hakkında yasal işlem başlatıldı

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