Polisiye Haberler

ERDEMLİ’DE SOYGUN: 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, Erdemli’de Nermin Hasdağ’ın gece yatağında yatırken zorla üzerindeki ziynet eşyaları ile 7 bin 400 TL nakit parasının çalınması olayıyla ilgili, 3 kişiyi tutukladı.
Polis Bülteni’ne göre, pazar gecesi saat 01:00 sıralarında, Erdemli'de, Nermin Hasdağ’ın evine giren erkek bir şahıs, yatak odasında yatmakta olan Nermin Hasdağ’ın ağzını eli ile kapattıktan sonra üzerinde bulunan 2 adet yüzük, 1 adet kolye ve küpelerini aldı. Hasdağ’ı ölümle tehdit eden şahıs 7 bin 400 TL nakit parayı alıp olay yerinden kaçtı.
Polis, yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.E.B.(E-24), M.Ç.(E-22) ve M.D.’yi (E-26) tutukladı.
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