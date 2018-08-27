Polisiye Haberler

57 yaşındaki Cengiz kalp krizi... Plaj hırsızına tutuklama... Ercan’dan Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket...

57 YAŞINDAKİ CENGİZ’İN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ



Polis, 57 yaşındaki Mustafa Cengiz ile 48 yaşındaki Yusuf Hüdan’ın ölümleriyle ilgili açıklama yaparak, Cengiz’in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, Hüdan’ın doku örneğinin inceleneceği kaydetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kaldırılan Girne’de sakin Yusuf Hüdan’ın (E-48)

ölüm sebebinin tespiti için doku önekleri incelenecek.

Öte yandan, dün sabahın ilk saatlerinde rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Cengiz’in (E-57) doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebi “kalp krizi” olarak açıklandı.



PLAJ HIRSIZINA TUTUKLAMA

Bafra'da, Mehmetçik Belediyesi’ne ait Halk Plajında şezlong üzerine bırakılan plaj çantaları çalındı.

Deniz Ünlüyol ile Cahit Özinal'a ait çantalarda, telefon şarj cihazı, araç anahtarı, güneş gözlüğü, spor ayakkabı, diş fırçası ve atlet olduğu açıklandı. Meselede zanlı olarak görülen S.İ. (E-29) tutuklandı.



PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET… 4 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Dün, Ercan’dan Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek çıkış yapmak isteyen 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Verilen bilgiye göre, L.D. (E-49) 28 bin ABD Doları, C.A. (E-26) 24 bin ABD Doları, S.G. (E-49) 28 bin ABD Doları ve E.F.(E-33) ise 29 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkmak istedikleri sırada tespit edildi.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili nakitten fazla paranın yetkili makamlara bildirilmesi gerekiyor.