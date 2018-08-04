Polisiye haberler

Alsancak’ta sakin Samet Demirbaş (E-28), dün, Alsancak’ta faaliyet gösteren Golden Valley isimli tatil köyünün havuzunda yaşamını yitirdi.



Polisten verilen bilgiye göre Demirbaş, havuzda yüzerken yaşamını yitirdi.



İSKELE’DE VEFAT...



İskele’de, ALS (kas erimesi) hastası olan Kezban Dilek (K-36) ikametgahı içerisinde ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Yapılan soruşturmada Dilek’in ölüm sebebinin “solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.



HIRSIZLIK...



Güzelyurt’ta sulama birliğine ait ana su hattına izinsiz şekilde müdahale ederek, kendi bahçesine hat çekip sulama yaptığı için M.M (E-43) hakkında yasal işlem başlatıldı. Bahse konu şahsın 2015 ile 1 Ağustos 2018 arasında 57 bin ton su çaldığı kaydedildi.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE ZİRAATI VE TASARRUFU...



Edremit’te, Şht. Recep Sokak üzerinde ağaçlar arasına gizlenmiş saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiyi sulamaya giden C.T (E-23) tutuklandı.



Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.

