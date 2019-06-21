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Polisin evinden çıkanlar şok etti!

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Doğanköy’de bir polisin evinde hintkeneviri türü uyuşturucu, tabanca, şarjör ve canlı mermiler ve 29 adet eski eser ele geçirildi

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Polisin evinden çıkanlar şok etti!
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 15:30 sıralarında, Doğanköy’de polis memuru 37 yaşındaki isminin baş harfleri Z.D.’nin kalmakta olduğu  ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi, bir adet metal arama dedektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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