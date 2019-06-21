Polisin evinden çıkanlar şok etti!

Doğanköy’de bir polisin evinde hintkeneviri türü uyuşturucu, tabanca, şarjör ve canlı mermiler ve 29 adet eski eser ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 15:30 sıralarında, Doğanköy’de polis memuru 37 yaşındaki isminin baş harfleri Z.D.’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi, bir adet metal arama dedektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.