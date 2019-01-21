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Polise sığındı, tutuklandı

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KKTC'de izinsiz ikamet eden Bangladeşli Rubel Rubel, polise giderek ülkesine geri dönebilmek için yardımcı olunmasını talep edince tutuklandı

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Polise sığındı, tutuklandı
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7 Kasım 2018 tarihinden beri KKTC'de izinsiz ikamet eden Bangladeş uyruklu 34 yaşındaki Rubel Rubel geçtiğimiz gün polise giderek ülkesine geri dönebilmek için yardımcı olunmasını talep etti, tutuklandı.

MHA’nın haberine göre Gazimağusa Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı ile ilgili olguları mahkemeye aktaran tahkikat memuru İbrahim Gökova, zanlının 19 Ocak 2019 günü polise giderek 7 Kasım 2018'den beri izinsiz olarak KKTC'de kaldığını ve ülkesine geri dönebilmek için yardımcı olunmasını talep ettiğini belirtti.

Gerekli araştırma ve soruşturma yapılabilmesi için mahkeme 3 gün süre ile zanlının tutuklu kalmasını emretti.

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