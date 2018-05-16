Polise saldırı

Mahkemeye şort ile girmeye çalışan Görkem Güvener, görevli polis memuru Mustafa Mendeli tarafından dışarıya çıkarılmaya çalışılmak istenmesi üzerine polisi darp etti

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Kaza Mahkemesinde olaysız gün geçmiyor. Geçtiğimiz günlerde 3 basın mensubunun saldırıya uğramasının ardından bugün sabah da Mağusa Kaza Mahkemesinde görevli bir polis memuru saldırıya uğradı ve darp edildi. Mahkemeye şort ile girmeye çalışan Görkem Güvener, görevli polis memuru Mustafa Mendeli tarafından dışarıya çıkarılmaya çalışıldı. Mahkemeye girişinin engellenmesine sinirlenen Görkem Güvener, görevli polis memuruna saldırdı. Yaşanan saldırının ardından ise mahkeme hücrelerine indirilmek istenen Güvener, hem polisi darp etti hem de kendi başını beton balkon korkuluklarına vurdu. Ardından ise “Beni soyup başımı duvara vurdular” diyerek görevli polise iftira attı. Güçlükle zapt edilen Güvener mahkeme hücrelerine indirildi ardından ise polis müdürlüğüne götürüldü.