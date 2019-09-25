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Polise gidersen seni temizleyeceğim

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Girne’de tartıştığı eşini önce darp eden sonra da boğazını sıkarak “Eğer polise gidersen seni temizleyeceğim. Sülaleni de kökünden temizleyeceğim” diye tehdit eden Denizhan Durgun tutuklandı

Polise gidersen seni temizleyeceğim
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Evrim KAMALI

Girne’de darp ettiği eşinin boğazını sıkıp öldürmekle tehdit eden Denizhan Durgun dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının 22 Eylül 2019 tarihinde 20.30 sıralarında Girne’de bir işletmeye ait marinadaki teknede tartıştığı eşi H.H.’yi vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra, boğazını sıkarak, “Eğer polise gidersen, benim başımı tekrar belaya girerse, seni temizleyeceğim. Sülaleni de kökünden temizleyeceğim” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Kesat, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, müştekinin de doktor kontrolünden geçirip, darp raporu alındığını belirtti.

Kesat, zanlının 2016 yılında uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu, 2017 yılında darp ve şiddet tehdidi suçlarından askıda davası bulunduğunu, 2018 ve 2019 yıllarında darp ve şiddetten dolayı polislik olduğunu ancak şikayet olmadığını için dosya tazmin edilmediğini, yine 2019 yılında uyuşturucu suçundan denetimli serbestlikten yararlandığını ancak henüz kurula başvurmadığını belirtti.

Polis memuru Kesat, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, H.H.’ nin şikayetini geri çektiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme kadına yönelik şiddet suçlarının arttığına dikkat çekerek, zanlının 40 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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