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Polis ve Özersay'dan dolandırıcı uyarısı

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Polis ve Özersay'dan dolandırıcı uyarısı
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Polis Genel Müdürlüğü ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, para transferi isteyen dolandırıcılar bulunduğu uyarısında bulunarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Polis Basın Subaylığı, yaptığı açıklamada, son günlerde, bazı bankaları, iş adamlarını ve kuyumcuları telefon ile arayan kişi veya kişiler bulunduğu, telefonla arayanların, kendilerini başka bir şahıs olarak tanıttıktan sonra, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, kendisinin vermiş olduğu hesaba acilen para transferi yapması yönünde telkinde bulundukları şikayetleri alındığını belirtti. 

Açıklamada, para transferinin ardından söz konusu paranın ATM’ler vasıtası ile hesaptan çekildiği belirtildi ve “Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine kesinlikle itibar etmemeleri, aranmaları halinde de en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur” denildi.

Bu arada, Polis Basın Subaylığı, bir dolandırıcının, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın adını kullanarak para transferi istediğini de belirtti. 

Kudret Özersay da, sosyal medya hesabınan konu hakkında bilgi verip dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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