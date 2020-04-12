Polis uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi tutukladı

Narkotik ekiplerinin Lefkoşa -Gazimağusa anayolu üzerinde yaptığı aramada ele geçirilen 4 gram uyuşturucu ile ilgili başlatılan operasyonda 15 gram daha uyuşturucu ile 5 kişi tutuklandı

Lefkoşa -Gazimağusa anayolu üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda uyuşturucu bulunduran ve mesele ile ilgili bağlantısı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün saat 18.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucu, 59 yaşındaki Osman .Özbayrak’ın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Nihat Arbak ,30 yaşındaki Yusuf Ayter ve 29 yaşındaki Hüseyin Atatüre tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 48 yaşındaki Fırat Deniz’in Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada ise; yaklaşık 15 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.