banner255
Basketbolda zirvede LAÜ var
Basketbolda zirvede LAÜ var
17 0
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
96 0
 
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
114 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
26 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
22 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
17 0
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
142 0
banner82

Polis üç ilçede kuş uçurtmadı

banner27

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sorumluluk sahası içerisindeki gece kulüpleri, bet ofisleri, kahvehaneler, pansiyonlar ve seyir halindeki araçlar kontrol edildi

banner210
Polis üç ilçede kuş uçurtmadı
banner215


Polis, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde, önceki akşam 21.00’den dün sabah 01.00 saatine kadar asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı. 
Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, kahvehaneler, pansiyonlar ve seyir halindeki araçlar kontrol edildi.
Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Pansiyonlar, bet ofisleri, sabit ve devriye şeklindeki kontrollerde KKTC’de izinsiz ikamet eden dört kişi tespit edilerek tutuklandı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 620 araç kontrol edildi, 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.


Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar kontrol edilmiş olup, denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 462 araç kontrol edildi ve 92 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor, 4 araç ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.
Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilip, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 480 araç kontrol edildi ve 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.