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Polis üç bölgede asayiş denetimi yaptı

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri önceki akşam, 20.00-01.00 saatleri arasında, sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis üç bölgede asayiş denetimi yaptı

Açıklamada, Girne’de gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren barlar ve diskoların kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

GİRNE’DE 4’Ü ALKOLLÜ 72 SÜRÜCÜYE CEZA

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 295 aracın kontrol edildi ve 4’ü alkollü olmak üzere toplam 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerin kontrol edildiği, yapılan denetimler neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi. 

GÜZELYUT’TA VE GAZİMAĞUSA’DA 200 SÜRÜCÜYE CEZA

Öteyandan, trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 450 aracın kontrol edildiği ve 51 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir şahıs hakkında “tecavüzi alet taşıma” suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Gazimağusa’da  gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler kontrol edildiği  ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 500 aracın kontrol edildiği ve 143 araç sürücüsü hakkında da ileri işleme gidildiği belirtildi. 

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