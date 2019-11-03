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Polis teşkilatı yasta

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Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında polis memuru 48 yaşındaki polis Devrim Yılmaz ve 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz yaşamlarını yitirdi

Polis teşkilatı yasta
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Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunda meydana gelen trafik kazasında  Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli 48 yaşındaki polis Devrim Yılmaz ve 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz yaşamlarını yitirdi. Kazada, 33 yaşındaki Mustafa Ürcan ise yaralandı.

Kaza önceki gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

33 yaşındaki Mustafa Ürcan, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ev Su yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden 43 yaşındaki Seda Suat Yılmaz yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarptı.  Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan PJ 358 plakalı araç yolun solunda toprak alan içerisinde park halinde bulunan TIR araca çarptı.

Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi 43 yaşındaki Devrim Yılmaz olay yerinde yaşamlarını yitirirken, kazada  yaralanan MH 313 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ürcan ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

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