Polis'ten önemli uyarı

Polis Genel Müdürlüğü az önce yaptığı uyarı ise yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli sürmeye davet etti.

Polis Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı şöyle:

"Dikkat! SİS var.

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu, İnönü Kavşağı ile Aslanköy arası yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 2-3 metreye kadar düşmüş bulunmaktadır. Bu yolu kullanan sürücülerin yavaş, dikkatli ve sis farları açık seyetmeleri önemle rica olunur."

Öte yandan yaşanan yoğun sis nedeniyle uçaklar Ercan Havalimanı'na iniş gerçekleştiremiyor.



Ankara'dan Ercan'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak Ankara'ya geri dönerken, diğer bir dizi uçağın da yoğun sis nedeniyle yarı yoldan geri döndürüldükleri öğrenildi.



Saat 18:42'den itibaren herhangi bir uçak inişi gerçekleştirilemeyen Ercan Havalimanı'nda yolcu yakınları da stresli anlar yaşıyor.