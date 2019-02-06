banner255
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
62 0
Goller Akyerli anısına atıldı
Goller Akyerli anısına atıldı
57 0
 
Geleceğin mimarları hazır
Geleceğin mimarları hazır
21 0
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
112 0
19 0
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
48 0
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
33 0
banner82

Polis'ten Ciklos'ta sis ve yağış uyarısı

banner27

Polis'ten Ciklos'ta sis ve yağış uyarısı
banner215

Polis,şiddetli yağış nedeniyle Ciklos Mevkii ile Boğaz kavşağı arası görüş mesafesi azaldığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu yolu kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

SÜRÜCÜLERİN SU BİRİKİNTİLERİ İÇERİSİNDEN GEÇERKEN YAVAŞ VE DİKKATLİ SEYRETMELERİ İSTENDİ

Öte yandan, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğu, sürücülerin gerek kendileri gerekse yayaların güvenliği açısından su birikintileri içerisinden geçerken yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.