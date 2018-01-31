Polis teminat istedi, yargı cezaevine gönderdi

Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak tutuklanan altı kişi, hükümsüz tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Olaylara karışan 9 kişi daha aranıyor. Mahkemede bulguları aktaran ve Afrika gazetesinde 16 bin TL hasar olduğunu açıklayan polis, yargıçtan zanlıların tutuksuz yargılanması talebinde bulundu ancak kıdemli yargıç Tacan Reynar, zanlıların işlediği suçların çok ciddi bir suç olduğunu ve müebbet hapis cezası öngören suçlardan olduğunu vurguladı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ve ofisin harabeye döndürüldüğü saldırı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Zanlıların Kurt ve Rabia işareti yapmak istemesi üzerine polis müdahale etti.

Mahkemeye çıkarılan zanlıları(FETÖ-PDY) KKTC’deki üyelerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Gönyeli Camisi imamları Zübeyir Ahmet Çokaklı, Din İşleri Lefkoşa Bölge Temsilcisi Hicabi Duran ve eşi Saliha Duran’ın da avukatlığını yapan Recep Soner Sağlam üstlendi. Sağlam zanlıların ikisinin daha öncede Meclis damında bayrak salladıkları gerekçesi ile tutuklanmasının ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğüne giderek Meclis damına bayrak dikenleri Elçiliğin desteği ile kurtardığını ima edip onları “Ulubatlı Hasan” olarak ilan etmesi toplumda büyük tepkiye yol açmıştı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tahkikatı yürüten polis memuru Ömer Karadağlı olayla ilgili bulguları aktardı. Karadağlı huzurda bulunan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan ile birlikte henüz tespit edilemeyen 9 kişinin daha arandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’nin TC’nin Afrin çıkarması ile ilgili olarak atmış olduğu işgal manşetini beğenmedikleri gerekçesi ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Polis yapılan eylem sırasında polisin uyarısına rağmen şiddete başvurduklarını ve söz konusu gazetenin bulunduğu binanın giriş kapısı ile ofis pencerelerini atmış oldukları taşlarla kırdıklarını ve daha sonra söz konusu bina üzerine tırmanarak önce tabelasını kırdıklarını daha sonrada balkondan içeriye girdiklerini mahkemeye aktardı.

Polis olay gününden itibaren gerçekleştirilen soruşturma kapsamında huzurda bulunan zanlıların kamera kayıtlarından tespit edildiğini ancak zanlılar ile birlikte 9 kişinin daha arandığını ancak henüz tespit edilip tutuklanmadıklarını belirtti. Polis yapılan tespitte Afrika Gazetesi ve zeminde bulunan dükkânda yapılan tespitlere göre yaklaşık 16 bin 457 TL kasti hasar tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Ömer Karadağlı zanlılar aleyhine “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” suçlarından dava getirildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlılar aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak serbest kalmaları durumunda tahkikata etki edemeyeceklerini belirterek yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar teminat ile ilgili olarak kararı açıklamak için mahkemeye ara verdi. Aranın ardında vermiş olduğu kararı açıklamak oturum açan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların işlemiş oldukları suçların çok ciddi bir suç olduğunu ve müebbet hapis cezası öngören suçlardan olduğunun altını çizdi. Kıdemli Yargıç sanıkların Demokratik Eylem yöntemlerinin dışına taşarak polisin tüm uyarılarına rağmen şiddetin dozunu artırarak gazete binasının camlarını taşla kırdıklarını, hatta daha ileri giderek binaya tırmanıp önce tabelasını kırdıklarını ve sonrasında balkondan içeriye girdiklerini ve mülke tecavüz suçunu da işlediklerini belirtti. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar bu olayların toplumda infiale neden olduğunu ve endişe ile karşılandığını belirterek bu tür suçları işleyenlerin sosyal durumlarının dışında kamu menfaati dikkate alınarak teminata bağlanması gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç bu cümleden hareketle zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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Zanlıların yakınları karara tepki gösterdi