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Polis Özgöçmen'in katil zanlısını arıyor

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Polis Özgöçmen'in katil zanlısını arıyor
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Polis, 30 Eylül’de, İskele’de ormanlık alanda, Hasan Işık Özgöçmen’in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, meselede zanlı Pakistan Uyruklu Muhammad Salman isimli şahısın arandığını duyurdu.
Polis Basın Subaylığı, fotoğrafını da yayımladığı zanlıyı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesini istedi.

GÜNEY'E Mİ KAÇTI?

Haber merkezine ulaşan bilgilere zanlı Pakistan Uyruklu Muhammad Salman isimli şahısın cinayet sonrasında gayri yasal yollardan Güney Kıbrıs'a geçmiş olduğu yönünde poliisn elinde bilgi olduğu bildirilmekte.

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