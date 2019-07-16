Polis memuru yoğun bakımda

Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı. Feci kazada biri ağır iki kişi yaralandı

Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda Düzova yakınlarında dün iki aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Feci kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

37 yaşındaki polis memuru Baki Bakioğlu, yönetimindeki JZ 367 plakalı araç ile Gazimağusa’ya doğru seyrettiği esnada Düzova yakınındaki Has Londra Kebap isimli iş yerini geçtikten sonra durup, aracı ile anayol üzerinde sol şerit içerisinde dikkatsizce geri geri gittiği sırada, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden 26 yaşındaki Cengiz Arapbayram yönetimindeki NG 330 plakalı araç içerisinde yere düşen makbuzları almak istediği sırada dikkatsizliği sonucu çarpıştı.

Kaza sonucunda yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan Cengiz Arapbayram yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Baki Bakioğlu ise yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.