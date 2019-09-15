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Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı

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Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 322 araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı, 1 araç trafikten men edildi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
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Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, toplam 322 araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı, 1 araç trafikten men edildi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimler, önceki gün 21.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 
Lefkoşa’da  gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi. 
Denetimler kapsamında,  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 500 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 263 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Öte yandan İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 2 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, toplam 370 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü hakkında  ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edildi.    
 

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