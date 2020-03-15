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Polis koronavirüs önlemlerine uymayan bir restorant işletmesini tutukladı

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Polis koronavirüs önlemlerine uymayan bir restorant işletmesini tutukladı

Kalkanlı’da koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlara uymayan restoran işletmecisi hakkında yasal işlem ve soruşturma başlatıldı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Kalkanlı’da, İ.K.’ye (E-37) işletmeciliğini yaptığı restoranı kapatması için polis tarafından ikaz yapıldı. İ.K. restoranı kapadı, sonra yeniden açtı. Yasal emirlere riayet etmeyen işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ortaköy’deki evinde önceki gün hayatını kaybeden Ali Demirtaş’ın (E-87) dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak belirlendi.
İskele’de bu sabahın ilk saatlerinde İskele'de, Development And Management Ltd. şirketine ait odada elektrik akım sabitleyici cihazın (UPS) muhtemelen kısa devre yapmasıyla çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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