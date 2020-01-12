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"Polis Genel Müdürlüğü ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine güveniyoruz"

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"Polis Genel Müdürlüğü ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine güveniyoruz"

Gazimağusa'da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Thrones Club'a bu sabah saatlerinde yapılan silahlı saldırı sonrasında İşletme Müdürü Hüseyin Laptalı bir açıklama yaptı

Laptalı'nın açıklaması şöyle:

"Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, bu sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvenimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır.

Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimizdir."

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