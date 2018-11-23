Polis aracına arkadan çarptı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda bugün günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada yolda devriye yapan polis aracına çarpan Türkiye plakalı araçta bulunan bir yolcu ve polis araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 03:15 raddelerinde Lefkoşa-Girne Anayolu 3-4 kilometreleri üzerinde çift şeritli yolda yolun sağ şeridi içerisinde Lefkoşa istikametine doğru aşırı sürat ve nefesinde % 89 mlgr alkol tesiri altında seyreden Lefkoşa’da sakin Ali Saygın Altınöz yönetimindeki 31 HJ 941 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşandı.

Ali Saygın Altınöz yönetimindeki 31 HJ 941 plakalı araçla şerit değiştirirken seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı göstermeden dikkatsiz bir şekilde sol şeride geçmesi sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Lefkoşa’da sakin Tamer Tunçbilek Keçecioğlu yönetimindeki RHA 4110 plakalı Ford marka salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RHA 4110 plakalı araç sürücüsü ve 31 HJ 941plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Berna Güler Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahade altına alındı.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden Trafik Devriyeler Amiri Kutlay Malek ve Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazada RHA 4110 plakalı araca 100000 TL 31 HJ 941 plakalı araca ise 70000 TL tahmini hasar oldu. Sanık Ali Saygın ALTINÖZ suçüstü hali tutuklanmış olup merkez karakolu hücrelerine yerleştirildi.