Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında polisi kandırarak sigortadan hasar ödemesi almayı planlayan alkollü sürücü, bu amacına polisin başarı soruşturması sonucunda ulaşamadı. Kaza dün sabaha yakın saat 00.45 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda meydana geldi. Alkol alıp direksiyon başına geçen 20 yaşındaki TC uyruklu üniversite öğrencisi Ceyhun Çakır, yönetimindeki PV575 plakalı lüks araçla sağ şeritte batıya doğru seyrederken, Elektrokur mağazası önünde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje çıktıktan sonra üç metre yüksekliğindeki çam ağacına çarptı. Ağacı kökünden söken ancak hızını alamayan araç, refüj üzerinde 30 metre daha ilerledikten sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken, kaza anında Çakır’ın yanında bulunan 20 yaşındaki TC uyruklu üniversite öğrencisi Yunus Emre Akalın, olay yerine gelen polis ekiplerine kazayı kendisinin yaptığı yönünde ifade verdi. Ancak Lefkoşa polisi trafik tahkikat ekibinin, titiz çalışması sonucu kazayı yapanın Akalın değil Çakır olduğu tespit edildi. Araçta meydana gelen 50 bin TL’lik hasarı sigortadan almayı planlayan Çakır ise bu amacına ulaşamadı.