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Polis, 4 ilçede asayiş ve trafik denetimi yaptı

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​Ekipler trafikteki yaklaşık 2 bin aracı kontrol ederken, suç işlediği tespit edilen 350’ye yakın sürücüye ileri işlem yaptı. 11 araç trafikten men edildi

Polis, 4 ilçede asayiş ve trafik denetimi yaptı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye denetimler dün akşamdan bugünün ilk saatlerine kadar sürdü. 4 ilçede toplam bin 717 araç kontrol edildi, 339 sürücüye ceza kesildi, 11 araç da trafikten men edildi. Asayiş operasyonlarında KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişi, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 22 kişi tespit edildi.

Ekipler Gazimağusa’da 673 aracı kontrol etti, 154 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti, 2 aracı trafikten men etti.

Girne’de 510 araç kontrol edilirken, 107 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. 7 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 114 aracı kontrol eden polisler, 33 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

İskele’de, 420 araç kontrol edilirken, 45 sürücü hakkında ileri işleme gidildi, 2 araç trafikten men edildi.

ASAYİŞ OPERASYONU

Öte yandan kumarhane, bar, kahvehane, disko, bet ofis, gece kulübü ve alkollü içki satışı yapılan yerler de denetlendi.

Gazimağusa’da kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 8 kişi tespit edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişi ve tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Girne’de kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 10 kişi, İskele’de de 4 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. Güzelyurt’taki asayiş operasyonunda olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

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