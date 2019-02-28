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"Plaka değişim mecburiyeti motosikletler içinde geçerli"

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"Plaka değişim mecburiyeti motosikletler içinde geçerli"
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, plaka değişim mecburiyetinin araçlar yanında motosikletler için de geçerli olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre tüm araç plakalarının tüzükte belirtilen yeni şekliyle değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.
Bakanlık şunları kaydetti:
“Söz konusu plaka değişim mecburiyeti motosikletler için de geçerlidir. Ancak tüzükte yapılan güncelleme ile motosikletlerin ön kısmına plaka takma mecburiyeti kaldırılırken, motosikletin arka kısmına takılan plakanın tüzükte belirtildiği şekliyle değiştirilmesi zaruriyeti devam etmektedir.
Konunun basına ‘motosikletlerin plaka değişiminden muaf tutulduğu’ şeklinde yansıması nedeniyle bu açıklama zorunlu görülmüştür.”

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