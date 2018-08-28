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Plaj hırsızı yakalandı

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Bafra’da Mehmetçik Belediyesi’ne ait halk plajında iki adet deniz çantası sirkat ederek, çantalardan birinde bulduğu aracın anahtarıyla aracı açarak torpido gözünü karıştırırken suçüstü yakalanan Selçuk İltemiş tutuklandı

Plaj hırsızı yakalandı
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Gamze PİR BAYKUR

Bafra’da Mehmetçik Belediyesi’ne ait halk plajında 2 adet deniz çantası sirkat eden Selçuk İltemiş, çantaların birinin içerisinde bulduğu araç kontak anahtarı ile park yerindeki aracı açarak torpido gözünü karıştırdığı sırada araç sahibine yakalandı. Şikayet üzerine tutuklanan ve aleyhine soruşturma başlatılan İltemiş dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı İltemiş, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Meselenin tahkikat memuru Ahmet Köse, zanlı Selçuk İltemiş’in 26 Ağustos tarihinde Bafra’da Mehmetçik Belediyesine ait halk plajında Deniz Ünlüyol ile Cahit Özinal’a ait 2 adet deniz çantasını sirkat ettiğini açıkladı. Zanlı İltemiş’in, müşteki Deniz Ünlüyol’a ait plaj çantası içerisinde bulduğu araç kontak anahtarı ile Ünlüyol’a ait aracı bulduğunu belirten Köse, zanlının konu aracı açarak torpido gözünü karıştırdığı esnada müşteki Ünlüyol ve güvenlik görevlileri tarafından tespit edildiğini açıkladı. Köse, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirterek, zanlının suçunu itiraf ettiğini de söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Köse, KKTC’de çalışma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Düriye Elkıran, zanlı Selçuk İltemiş’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, Bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. 

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