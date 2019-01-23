PKK sempatizanları yakalandı

Mağusa’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda tutuklanan Metin Kapçak ile Yılmaz Topaloğlu’nun bir yıldır KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri ortaya çıktı. Zanlıların, PKK sempatizanı olduğu ve yasadışı yollardan Güney’e geçip Larnaka ve Limasol’da eylemlere katıldıkları belirlendi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aldıkları ihbar üzerine Mağusa’da bulunan “Pavlos Clinic” isimli iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda konu iş yerinde tespit edilen Metin Kapçak ile Yılmaz Topaloğlu’nun 2018 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri ortaya çıktı. KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri gerekçesiyle tutuklanan zanlı Kapçak ile Topaloğlu aleyhine yürütülen ileri soruşturmada zanlıların PKK sempatizanı olduğu ve yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçerek Larnaka ve Limasol’da, Türkiye, Amerika ve Rusya’nın Suriye’ye karşı düzenlediği operasyonu protesto amaçlı düzenlenen 2 ayrı eyleme katıldıkları ortaya çıktı. Zanlı Kapçak ile Topaloğlu “Yasadışı cemiyete ait propaganda nitelikli yasaklı yayın bulundurma”, “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

2018 YILINDAN BERİ KKTC’DE KAÇAKLAR…

Meselenin tahkikat memuru, 19 Ocak 2019 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Mağusa’da “Pavlos Clinic” isimli iş yerinde yapılan bir operasyonda zanlı Metin Kapçak ve Yılmaz Topaloğlu’nun tespit edildiğini söyledi. Zanlılar hakkında yapılan muhaceret sorgusunda zanlı Kapçak’ın 11 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, zanlı Topaloğlu’nun ise 13 Haziran 2018 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların ayni gün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını ve aleyhlerine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

LİMASOL VE LARNAKA’DA EYLEMLERE KATILDILAR…

Tahkikat memuru,mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada zanlı Yılmaz Topaloğlu’nun telefonunda inceleme yapıldığını ve telefonda yapılan incelemede zanlı Metin Kapçak ile Yılmaz Topaloğlu’nun 2018 yılı Aralık ayı içerisinde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıkları tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Topaloğlu’nun gönüllü ifade verdiğini söyleyen tahkikat memuru, verdiği gönüllü ifadesinde PKK sempatizanı olduğunu, Türkiye’de yasadışı PKK propagandası yapmak suçundan dolayı 15 gün hapis yattığını, uyuşturucu madde kullanma suçundan da denetimli olarak serbest kaldığını, 2018 yılı Mart ayında KKTC’ye geldiğini, burada inşaatlarda çalıştığını daha sonra kaçak duruma düştüğünü ve bu şekilde ikamet ettiğini, 2018 yılı Aralık ayı içerisinde arkadaşı olan zanlı Kapçak ile birlikte İncirli köyünden yasadışı yoldan Güney Kıbrıs’a geçtiklerini, Limasol ve Larnaka’da 2 farklı eyleme katıldıklarını, eylemin amacının ise Türkiye, Amerika ve Rusya’nın Suriye’ye karşı düzenlediği operasyonu protesto etmek olduğunu belirtip suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

LARNAKA VE LİMASOL’DA KATILDIKLARI EYLEMLERDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR BULUNDU…

Tahkikat memuru, yine zanlı Yılmaz Topaloğlu’nun cep telefonunda yapılan incelemede “Whatsapp” isimli programda bir sohbet grubu olduğunu ve bu grupta PKK ile ilgili, Abdullah Öcalan ile ilgili konu örgütün yaptığı faaliyetlerle ilgili video, resim ve yazıların paylaşıldığı tespit edildiğini belirtti. Yine konu telefonda yapılan incelemede zanlıların 2018 yılı Aralık ayı içerisinde Larnaka’da çekilmiş fotoğraflarının olduğunu belirten tahkikat memuru, yine zanlılarınLimasol’da ellerinde tabela ile eylemde olduklarının tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, yine konu telefon içerisinde PKK’yı övücü bilgiler içeren “Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi” isimli çağrı başlığıyla yazılı bir bildiri tespit edildiğini ve zanlı Topaloğlu’nun 19 Aralık 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’a iltica belgesi doldurduğunun tespit edildiğini açıkladı.

KKTC’YE GELDİ, ERTESİ GÜNÜ YASADIŞI YOLLARDAN GÜNEY KIBRIS’A GEÇTİ…

Tahkikat memuru, 21 Ocak 2019 tarihinde ise zanlı zanlı Metin Kapçak’tan gönüllü ifade temin edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, yapılan soruşturmada zanlı Kapçak’ın da adaya 2018 yılı Mart ayında bir akrabası ile birlikte geldiğini ve geldiğinin ertesi günü yine akrabasıyla Güvercinlik köyünde yasadışı yoldan Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Kapçak’ın Güney Kıbrıs’ta 1 ay kaldığını daha sonra KKTC’ye gelip inşaatlarda çalışmaya başladığını ve kaçak durumuna düştüğünün tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Kapçak’ın zanlı Topaloğlu ile birlikte 3 buçuk aydır “Pavlos Clinic”te ikamet ettiğini ve 2018 yılı Aralık ayı içerisinde İncirli köyünden beraber Güney Kıbrıs’a geçip burada akrabasıyla görüşüp Limasol ve Larnaka’da eylemlere katıldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Tahkikat memuru, telefonda bazı fotoğraflar ve bazı Kürtçe yazışmalar olduğunu ve bu yazışmaların tercümesinin yapılacağını söyleyerek, telefonun inceleme altında olduğunu açıkladı.Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Metin Kapçak ile Yılmaz Topaloğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.