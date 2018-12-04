PKK propagandası yapmaktan tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz yıl PKK yanlısı eylemlerde bulunan ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye bayrağını ayakları altına alan Fadila Chikhou, Metehan’dan kuzeye giriş yaparken tutuklandı

Evrim KAMALI

“Yasadışı Cemiyete Ait Yıkıcı ve Propaganda Niteliğinde Yayınlar Bulundurma”, “Yasadışı Cemiyeti Savunup, Teşvik Edip, Yasadışı Cemiyete Üye Olma” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Fadila Chikhou dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis çavuşu Ahmet Kavan olayla ilgili bulguları aktardı. Kavan, 2017 yılı içerisinde Lefkoşa’da Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’nda Güney Kıbrıs’ta kalan kısmında, T.C’nin silahlı kuvvetleri tarafından Suriye’nin Türkiye Sınırına, sınır güvenliğini sağlamak için yapılan, uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti’nde terör faaliyetleri gösteren ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Yasadışı Cemiyet olarak ilan edilen PKK yani (Kürdistan İşçi Partisi) ve bunun Suriye uzantısı olan PYD-YPG’yi sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak için başlatmış olduğu Zeytindalı Operasyonu isimli sınır ötesi operasyonu protesto etmek amacıyla toplanan eyleme katıldığını anlattı.Kavan, isimleri henüz tespit edilemeyen, içinde kadın ve erkeklerin bulunduğu grup içerisinde yer alan zanlı Fadila Chikhou’nun konu protesto içeren grup içerisinde yürüdüğü esnada, PKK terör örgütüne ait üzerinde PKK terör örgütünün yöneticisi Abdullah Öcalan’ın resmi bayrağı(afîşi), elinde bulundurarak yasadışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurup, yasadışı cemiyeti savunup, teşvik edip, yasadışı cemiyete üye olma suçlarını işlemekle methaldar olduğunu kaydetti.

Polis Çavuşu Ahmet Kavan, yine aynı yıl içerisinde ve mahalde zanlı Fadıla Chıkhou’nun bir grup ile konu protesto için toplanıldığı esnada, üzerinde T.C’nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bayrağının bulunduğu pankartı yerde ayakları ile üzerine basmak sureti ile yabancı devlet yetkililerine hakarette bulunduğunu söyledi. Kavan, 2 Aralık’ta Metehan Kara Giriş-Çıkış kapısında, Güney Kıbrıs’dan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının tutuklandığını kaydetti. Poliş Çavuşu Ahmet Kavan “Zanlı kendisine gösterilen konu suçla ilgili görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu kabul etmiş ve suçunu itiraf ederek gönüllü ifade vermiştir. Zanlının methaldar olduğu suç Ceza Yasası çerçevesinde, KKTC’nin Anayasal düzeni aleyhine olduğu görülmektedir. Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerekmektedir ve zanlının 2009-2018 yılları arasında Güney Kıbrıs'dan KKTC'ye defalarca geçiş yaptığı tespiti ile ilgili olarak zanlı ile KKTC'de bağlantılı olabilecek insanların tespit edilip soruşturulması yapılması elzemdir. Zanlı aslen Suriye uyruklu olup Güney Kıbrıs vatandaşıdır ve orada ikamet etmektedir. Zanlı hakkında yürütülen tahkikat tamamlanmamış olup, mesele ile ve konu suçlarlailgili KKTC'de bağlantılı insanların olması kuvvetle muhtemeldir ve bunların soruşturmasıyapılırken, zanlının soruşturmaya etki etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nazarda zanlının bir gün daha poliste tutuklu kalmasını talep ederim”

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.