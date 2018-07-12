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Pişman olunca geri döndü

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Lokmacı Sınır Kapısı’ndaki kalabalıktan faydalanarak geçiş yapıp askeri yasak bölgeyi ihlal ettikten sonra aynı gün Metehan Sınır Kapısı’ndan geri gelerek teslim olan Pakistanlı Tansır Ali tutuklandı

Pişman olunca geri döndü
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a giden ve aynı gün geri gelerek teslim olan Pakistanlı Tansır Ali, gözaltına alınarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Aytan Özoğlu, mesele ile ilgili ifade verdi. Polis, zanlının 10 Temmuz tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kalabalıktan faydalanarak geçiş yapıp askeri yasak bölgeyi ihlal ettikten sonra aynı gün Metehan Sınır Kapısı’ndan geri gelerek teslim olduğunu söyledi. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, ifadeler alacaklarını açıklayarak, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

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