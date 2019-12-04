Pergama’da köpek katliamı

Ülkede zaman zaman yaşanan köpek zehirlemelerine bir yenisi daha eklendi. Pergama’da üç köpek öldürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan köpek katliamı duyarlı vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar artık hayvan katliamlarına karşı caydırıcı bir önlem alınmasını istedi. Yasaların yetersiz olmasından dolayı her gün onlarca sokak hayvanı katlediliyor.