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Pergama’da köpek katliamı

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Ülkede zaman zaman yaşanan köpek zehirlemelerine bir yenisi daha eklendi. Pergama’da üç köpek öldürüldü.

Pergama’da köpek katliamı

Sosyal medyada paylaşılan köpek katliamı duyarlı vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar artık hayvan katliamlarına karşı caydırıcı bir önlem alınmasını istedi. Yasaların yetersiz olmasından dolayı her gün onlarca sokak hayvanı katlediliyor.

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