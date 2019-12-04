Pergama’da köpek katliamı

Sosyal medyada paylaşılan köpek katliamı duyarlı vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar artık hayvan katliamlarına karşı caydırıcı bir önlem alınmasını istedi. Yasaların yetersiz olmasından dolayı her gün onlarca sokak hayvanı katlediliyor.
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