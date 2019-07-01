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"Patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter düşmesi değil"

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"Patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter düşmesi değil"
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Taşkent'te devam eden yangın nedeniyle Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada  patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter düşmesi olmadığını belirtti.

Bu arada olay yerinden gelen ilk fotoğraflara göre henüz ne olduğu belli olmayan bir cisim bulundu.

İşte Özersay'ın paylaşımı:

Askeri yetkililerimizden aldığım bilgiye göre bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter vb. bir hava aracı değildir. Şu anda olay yerinde asker, polis itfaiye inceleme yapıyor ve müdahalede bulunuyor, ben de ulaştırma bakanımızla birlikte olay yerine varmak üzereyim, bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğiz...

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