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Paşaköy ile Vadili arasında büyük yangın

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Paşaköy ile Vadili arasında büyük yangın

Paşaköy ile Vadili arasında arazide başlayan yangın bölgede korkulu saatler yaşattı.
Bugün saat 14.00 sıralarında, Paşaköy askeri birliğin güney kısmı ile Vadili köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.  Yangına polis itfaiye ve orman dairesi ekiplerinin yanı sıra,  askeri personel,  çevre halkı ve iş makineleri  ile müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın şu an itibariyle kontrol altına alındır. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte.

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