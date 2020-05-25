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Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı

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Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı

 Polis, bugün saat 12.45 sıralarında, Paşaköy’de Mandıralar bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucunda Mustafa Tavukçu’ya ait 20 dönüm biçilmemiş buğdayın tamamen, 10 adet zeytin ağacının kısmen yandığını bildirdi.
Olayda Gökay Dumanlı’ya ait traktörün ise arka çamurluklarinın yanarak zarar gördüğünü belirten Polis, yangının itfaye ve çevre halkı tarafından söndürüldüğünü, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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