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Parkta uyuşturucu ile yakalandı

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Mücahitler Parkı içerisinde devriye gezen polis ekipleri tarafından hareketlerinden şüphelenilen zanlı Ahmet Çelik’in üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

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Parkta uyuşturucu ile yakalandı
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da umumi bir yer olan Mücahitler Parkı içerisinde devriye gezen polis ekipleri tarafından hareketlerinden şüphelenilen zanlı Ahmet Çelik’in üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder  20 Nisan 2019 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Mücahitler Parkı içerisinde polis tarafından şüpheli görülen zanlı Ahmet Çelik’in üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve suçüstü tutuklandığıı söyledi. Polis zanlının yapılan sorugusunda itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ve bu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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