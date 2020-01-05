Park yeri yüzünden terör estirdi

Lefkoşa’da Surlariçi’nde 39 yaşındaki Cuma Duyar adlı kişi, park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu, kürekle komşularının başına vurdu, iki kişiyi yaraladı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Abdiçavuş Sokak üzerinde aralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan küreği Songül Demir’in yüzüne vurup burnunu kırıp vahim zarara uğratan ve Esat Demir’in de başına vurup ciddi şekilde darp eden 39 yaşındaki Cuma Duyar tutuklandı.

Önceki gece saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilenler Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Songül Demir taburcu edilirken, Esat Demir müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da park yeri sorunu yüzünden terör estiren zanlı Cuma Duyar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Cuma Duyar’ın Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Tecavüzkâr Alet Taşıma suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03.01.2020 tarihinde saat 19.00 raddelerinde umumi bir yer olan Lefkoşa Surlar içinde Abdiçavuş Sokak üzerinde Zanlı Cuma Duyar ile aralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu elinde tutmuş olduğu inşaat küreği ile komşusu olan Songül Demir' in yüzüne vurup burnunu kırıp vahim ve bedensel zarara uğrattıktan sonra yine ayni yerde sakin Esat Demir'in başına vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, Songül Demir’in Lefkoşa Acil Servis’te tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş olup Esat Demir’in acil serviste müşahede altında tutulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, tahkikatın yeni başlamış olup bahse konu inşaat küreğinin henüz tespit edilip emare olarak zapt edilmediğini ayrıca mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlının poliste üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.