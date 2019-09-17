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Park halindeki TIR’a çarptı

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Korkuteli kavşağında park halindeki TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü 78 yaşındaki Emine Hür yaralandı

Park halindeki TIR’a çarptı
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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Korkuteli kavşağında dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunda  dün saat 15.15 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki araç sürücüsü yol kenarında park halindeki TIR’a çarptı.

78 yaşındaki Emine Hür yönetimindeki RE 566 plakalı salon araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya doğru seyrettiği esnada, Korkuteli kavşağında park halinde duran Hüsnü Can sorumluluğundaki LK 180 plakalı TIR’ın arka kısmına çarptı.

Salon araç sürücüsü Emine Hür yaralanarak, Mağussa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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