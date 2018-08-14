Park halindeki askeri araca arkadan çarptı

Haspolat Kavşağı yakınlarında akşamüzeri dikkatsizlik sonucunda meydana gelen kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Polisten verile bilgiye göre kaza saat 16:45 sıralarında, Haspolat - Hamitköy çemberi yakınlarında, 21 yaşındaki Veli Seçkin yönetimindeki HT 942 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda lastiği patladığı için banket içinde park halinde bulunan askerî aracın sağ arka tekerleğine çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Dağdelen (E-65) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındılar.