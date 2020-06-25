Park halindeki araca çarptı

Gönyeli, Yenikent bölgesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında, Yenikent Gönyeli'de, Boyacı Sokak üzerinde, 20 yaşındaki İrge Sorun, yönetimindeki JF 228 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun solunda park halinde bulunan HJ 453 plakalı araca çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır.