Park halindeki araca çarptı

Lefkoşa-Mağusa anayolunda park halindeki araca arkadan çarpan sürücü yaralandı

Lefkoşa-Mağusa anayolunda dün sabah meydana gelen kazada yönetimindeki JA 952 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 47 yaşındaki sürücü Dursun Gök, Müge Saadetoğlu’nun park halindeki aracına çarptı.

Kaza dün sabah 06.45 sıralarında meydana geldi.

Sürücü Dursun Gök, yönetimindeki JA 952 plakalı aracı ile Lefkoşa-Mağusa anayolunda sol şeritte seyrettiği esnada, yolun solundan çıktı. Gök, park halinde bulunan Müge Saadetoğlu’na ait NB 484 plakalı araca çarparak durdu. Olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, müşahede altına alınırken, iki araçta 20 bin TL’lik hasar meydana geldi.