 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
27 0
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
460 0
 
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
12 0
Klasikler slalom şov yaptılar
Klasikler slalom şov yaptılar
51 0
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
208 0
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
211 0
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
228 0
banner82

Park halindeki araca çarptı

banner27

Lefkoşa-Mağusa anayolunda park halindeki araca arkadan çarpan sürücü yaralandı

banner315
Park halindeki araca çarptı
banner267

 

Lefkoşa-Mağusa anayolunda dün sabah meydana gelen kazada yönetimindeki JA 952 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 47 yaşındaki sürücü Dursun Gök, Müge Saadetoğlu’nun park halindeki aracına çarptı.

Kaza dün sabah 06.45 sıralarında meydana geldi.

Sürücü Dursun Gök, yönetimindeki JA 952 plakalı aracı ile Lefkoşa-Mağusa anayolunda sol şeritte seyrettiği esnada, yolun solundan çıktı. Gök, park halinde bulunan Müge Saadetoğlu’na ait NB 484 plakalı araca çarparak durdu. Olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, müşahede altına alınırken, iki araçta 20 bin TL’lik hasar meydana geldi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.