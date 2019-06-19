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Park halindeki araca arkadan çarptı

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Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

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Park halindeki araca arkadan çarptı
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Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza14:10 raddelerinde meydana geldi.

Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde Reha Süt Ürünleri önünde Lefkoşa istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki Yusuf Kumaş, yönetimindeki PB 445 plakalı Ford Transit Courier marka kamyonetle Reha Süt Ürünleri önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında banket içerisinde önü Lefkoşa istikametine bakar şekilde 63 yaşındaki Yusuf Gürses yönetiminde ve park halinde olan FK 111 plakalı Ford Focus marka salon aracın sağ arka kısmına çarpıp kontrolsüz bir şekilde yolun içerisinde savruldu.

FK 111 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle yolda yaklaşık 40 metre kadar ilerledikten sonra yolun sağından çıkarak orta refüj içerisinde durdu.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü de yaralandı.

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