Park halindeki araç alev aldı

Lefkoşa Dereboyu’nda park halindeki bir araç aniden alev aldı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Lefkoşa Dereboyu’nda park halindeki araçta çıkan yangında araç ciddi anlamda zarar görürken, yangın sırasında araçta birinin bulunmaması olası yaralanmayı önledi.

Dün saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Somuncuoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan MM223Z plakalı salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü ve makine kapağı yanarak zarar gördü, ön camı ise meydana gelen ısıdan dolayı patladı.