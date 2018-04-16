Park halindeki araç alev aldı

Lefkoşa Dereboyu’nda park halindeki bir araç aniden alev alırken, itfaiye tarafından söndürülen yangın korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu

Lefkoşa Dereboyu’nda park halindeki araçta çıkan yangında araç ciddi anlamda zarar görürken, yangın sırasında araçta birinin bulunmaması olası yaralanmayı önledi. Polisten verilen bilgiye göre, araç yangını saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Somuncuoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan MM223Z plakalı salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü ve makine kapağı yanarak zarar gördü, ön camı ise meydana gelen ısıdan dolayı patladı.