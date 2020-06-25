Park halinde ansızın alev aldı

Girne'de öğleden sonra park halindeki araçta meydana gelen yangın korkulu daikikaların yaşnmasına neden oldu.

Karaoğlanoğlu'nda bugün öğleden sonra Hüseyin Hasizmirli isimli vatandaşın evinin garaj yolunda park halindeki bulunan kamyonet van bir anda alev alarak yandı.

Hüseyin Hasizmirli'ye ait DJ 124 plakalı kamyonet tipi van araç saat 15.00 sıralarında muhtemelen makine kısmındaki kabloların alev alması sonucunda yanmaya başladı.

Yangın araç sahibi ve bölge sakinlerinin çabası sonrasında itfaiyenin de müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülürken, yangın sonucunda van aracın ön kısmı tamamen yandı. Bu arada aracın yanında park halinde bulunan Ayşe Günsoy'a ait JR 635 plakalı araçın sol aynası ve sol kapısı kısmen yandı.