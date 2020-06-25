banner411
banner69
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
44 0
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
60 0
 
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
87 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
129 0
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
67 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
68 0
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
36 0
banner460

Park halinde ansızın alev aldı

banner27

Park halinde ansızın alev aldı

Girne'de öğleden sonra park halindeki araçta meydana gelen yangın korkulu daikikaların yaşnmasına neden oldu.

Karaoğlanoğlu'nda bugün öğleden sonra Hüseyin Hasizmirli isimli vatandaşın evinin garaj yolunda park halindeki bulunan kamyonet van bir anda alev alarak yandı.

Hüseyin Hasizmirli'ye ait DJ 124 plakalı kamyonet tipi van araç saat 15.00 sıralarında muhtemelen makine kısmındaki kabloların alev alması sonucunda yanmaya başladı.

Yangın araç sahibi ve bölge sakinlerinin çabası sonrasında itfaiyenin de müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülürken, yangın sonucunda van aracın ön kısmı tamamen yandı.  Bu arada aracın yanında park halinde bulunan Ayşe Günsoy'a ait JR 635 plakalı araçın sol aynası ve sol kapısı kısmen yandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.