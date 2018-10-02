Parfüm hırsızları kameraya yakalandı

Girne’de markete giden Yunus Aydın, Ömer Tunç, Tarık Kafalı, Onur Lale ve Resul Sefa, toplam değerleri bin 173 TL olan 12 adet kadın ve erkek parfümlerini çaldı

Evrim KAMALI

Girne’de çarşı izninde olan asker zanlılar Yunus Aydın, Ömer Tunç, Tarık Kafalı, Onur Lale ve Resul Sefa Girne’de Kemal Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren marketten hırsızlık yaparken kameralara yakalandılar. Mükellef er olarak görev yapan zanlıların birlikteki dolaplarında yapılan aramada, 10 adet muhtelif markalarda, erkek ve kadın parfümleri bulundu. Yapılan ilk sorgulamada işledikleri suçları itiraf eden zanlılar, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlılar Yunus Aydın, Ömer Tunç, Tarık Kafalı, Onur Lale ve Resul Sefa’nın “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, olayın 29 Eylül tarihinde saat 14.00 sıralarında Girne’de Kemal Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldiğini söyledi. Zanlıların, market içerisinden toplam değerleri bin 173 TL olan 12 adet kadın ve erkek parfümlerini çaldığını kamera görüntülerinde tespit ettiklerini ifade eden Döşenci, zanlıların eşkâllerinin görüntülerden tespit edildiğini ifade etti. Zanlıların Dikmen’de mükellef er olarak görev yaptıklarını tespit ettiklerini kaydeden Döşenci, zanlıların dolaplarında 10 adet parfümün bulunduğunu iki parfümün ise bulunamadığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Yalgı Döşenci, zanlıların yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Teminat talebinin ardından söz hakkı verilen zanlılar, alkolün dozunu kaçırdıklarını asker oldukları için sürekli alkol almadıklarını ve çarşı izninde oldukları gün içkiyi fazla içtiklerini öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak her bir zanlının 200 bin TL kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmalarına ayrıca dosyalarının 20 gün içinde hazır edilmesine karar verdi.