Paralar yurt dışına mı kaçırıldı?

Girne'de önceki gün meydana gelen soygun ile ilgili tutuklanan Serkan Bilir, Ahmet Sarıkılıç ve Sevgi Ünver dün mahkemeye çıkarılırken, soygunda çalınan paralar ile kullanılan silah ile biri kişinin arandığı bildirildi

(Kamalı Haber)

Girne'de önceki gün meydana gelen soygun ile ilgili tutuklanan Serkan Bilir, Ahmet Sarıkılıç ve Sevgi Ünver dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün saat 10. 45 sıralarında Girne’de Ertuğrul Kumcuoğlu Sokakta meydana gelen olayda yüzü siyah maskeli üç erkek şahsın JA 177 plakalı araç ile Bektaş Gıda Ltd. çalışanı Mehmet Ali Güngörmüş’ün aracının önünü kestiğini söyledi. Polis, maskeli üç kişinin, Güngörmüş’ün aracının yanına giderek önce silah gösterdiğini ardından çekiç ile şoför camını kırdığını ve Güngörmüş’ün başına çekiç ile vurup etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Zanlıların, Güngörmüş’ün aracında bulunan 198 bin 135 TL, 200 Sterlin, 402 Dolar, 195 Euro nakit para ile TEB Bankasına ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp araçlarına binerek kaçtıklarını açıklayan polis, olayın ardından Güngörmüş’ün Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını ve başına 5 dikiş atıldığını söyledi.Soygun olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, olayda kullanılan JA 177 plakalı aracın Zeytinlik bölgesinde mezarlığın orada terk edilmiş halde bulunduğunu ifade eden polis, olayda kullanılan çekicin de araç içerisinde olduğunu söyledi. Polis, yapılan araştırmalar sonucu soyguncuların aracı bıraktıktan sonra ZPA 765 plakalı kiralık araca binerek kaçtıklarının belirlendiğini açıkladı.Olayla ilgili birçok kişiden ifade aldıklarını, birçok kamera görüntüsünün incelendiğini belirten polis, soyguncuların aracın arka ve yan camlarını çamur ve siyah bant ile kapladıklarını, görüntülerde aracın içerisinin görünmediğini, ayrıcazanlıların olayın geldiği yolu üç kez geçip, keşif yaptılar” dedi.

Polis, ZPA 765 kiralık araç ile ilgili yapılan araştırmada terk edilen diğer aracın bulunduğu bölgede devriye gezdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Terk edilen araç üzerinde inceleme yapıldığını, parmak izi örnekleri alındığını ifade eden polis, zanlılara nasıl ulaştıklarını da açıkladı. Polis, terk edilen aracı zanlı Serkan Bilir’in bir ay önce satın aldığını, zanlı Ahmet Sarıkılıç ile birlikte Gazimağusa’da gezdiklerini belirlediklerini söyledi.Olayda ilgili aranan bir şahıs daha olduğunu ancak soygundan birkaç saat sonra 15.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade eden polis, kaçan şüpheliyi ise zanlı Ahmet Sarıkılıç ile zanlı Sevgi Bilir’in birlikte havaalanında götürdüklerinin belirlendiğini açıkladı. Tespit üzerinde zanlı Ahmet Sarıkılıç ile zanlı Sevgi Ünver’in aynı evde tespit edilerek gözaltına alındıklarını söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlılar Bilir ile Sarıkılıç’ın görgü tanıklarının anlattığı profile uyduğunu belirtti. Polis, soygunda çalınan paranın, olayda kullanılan silahın kayıp olduğunu, bağlantılı başka şahısların da olabileceğini ifade ederek, üç zanlının da 3’er gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Ahmet Sarıkılık, işadamı ve çok parası olduğunu ifade ederek, suçsuz olduğunu söyledi. Sevgi Ünver ise yüksek lisans öğrencisi olduğunu, birkaç gün önce bir otelde tesadüfen Ahmet Sarıkılıç ile tanışıp arkadaş olduğunu ve yanına çağırdığı için gittiğini ifade ederek, suçsuz olduğunu söyledi

Mahkemede zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.