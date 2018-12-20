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Para ile KKTC vatandaşlığı yapıyordu

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Lefkoşa’da KKTC kimlik kartı çıkarma vaadiyle bir kişiden 10 bin TL’ye yakın para alan Ebru Baytar Kaslı tutuklandı. Üç kişiden daha bu şekilde para alan Kaslı, “devlet kurumlarındaki iş takiplerini yapıyorum” diye kendini savundu

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Para ile KKTC vatandaşlığı yapıyordu
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtekârlıkla para temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Ebru Baytar Kaslı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle, 18 Aralık’ta Lefkoşa Adli Şube’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Lefkoşa’da sakin Fülya İnalkaç’ın, 2018 yılı Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde zanlı Ebru Baytar Kaslı’nın kendisinden KKTC kimlik kartı çıkarma vaadiyle toplamda 9 bin 770 TL para aldığı gerekçesiyle Ebru Baytar Kaslı’dan şikâyetçi olduğunu anlattı. Kulle, aynı gün başlatılan soruşturma kapsamında Fülya İnalkaç’ın yanı sıra KKTC kimlik kartı çıkarıp, KKTC vatandaşı yapacağını vaat edip, para aldığı üç kişinin daha tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Zanlının aynı gün mahkeme emri ışığında tutuklandığını belirten Kulle, zanlının KKTC vatandaşlığının nasıl ve ne şekilde yapılacağı araştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Kulle, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Ebru Baytar Kaslı, mahkemede söz alıp, “Özür dilerim. Resmi kurumların devlet kurumlarındaki iş takiplerini yapıyorum. Dairelerde işler yavaş ilerlediği için müşterilerim beni şikâyet etti” şeklinde konuştu. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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