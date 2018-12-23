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Pansiyonda iki kaçak bulundu

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Lefkoşa’da bir pansiyonda yapılan kontrolde ülkede yasal olarak bulunmadıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı

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Pansiyonda iki kaçak bulundu
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir pansiyonda yapılan kontrolde ülkede yasal olarak bulunmadıkları tespit edilen zanlılar Recene Tuble, Manjit Singh ve Muhammed Danyal Shabir tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Okan Günel olayla ilgili bulguları aktardı. Günel huzurda bulunan zanlılar Recene Tuble, Manjit Singh ve Muhammed Danyal Shabir’in 21 Aralık tarihinde saat 22.15'de Abdi Çavuş Sokak bulunan ve Ali Kansu'ya ait pansiyonda yapılan kontrolede ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlı Singh’in 40 gün turist vizesi ile Ledra Palas Kara giriş kapısında KKTC'ye giriş yaptığını ancak vize süresi sona ermesine rağmen KKTC de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis diğer zanlılar Muhammed Danyal Shabir  ve Recene Tuble’nin ise ülkede çalışma izinlerinin iptal edildiğini ve ülkede yasal bağları kalmasına rağmen kaçak olarak ikamet ettiklerini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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