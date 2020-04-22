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Panik kazaya neden oldu

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Panik kazaya neden oldu

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde dün gece saat 21.00 sonrasında aracıyla izinsiz şekilde sokağa çıkan sürücü bu sırada denetim yapan polisi görünce panik yaparak yoldan çıkıp kazaya neden oldu.

Olay yerinden aldığımız bilgilere göre dün gece saat 22.00 sıralarında Gönyeli Yenikent bölgesinde sokağa çıkma yasağına uymayarak GE 062 plakalı aracıyla dolaşan araç sürücüsü Gönyeli Belediye Binası yakınlarında denetim yapan polis ekiplerini karşısında görmesi sonucunda panik yaparak aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnada yoldan çıkan GE 062 plakalı aracın sürücüsü kaldırıma çıkarak apartman koruluğuna çarparak durdu.

Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri sürücüye alkol testi yaparak hakkında yasal işlet başlatıp ceza kesti.

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